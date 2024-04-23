Derince’de 23 Nisan çoşku ile kutlandı

BİRBİRİNDEN RENKLİ GÖSTERİLER

Büyük bir gurur ve coşku ile kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Derince’de anlamlı programlar düzenlendi. İlk olarak Derince İlçe Kaymakamlığı’nın bahçesinde düzenlenen programda Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Buradaki programa katılan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, vatandaşların ve çocukların bayramını tebrik etti. Çelenk sunma töreninin ardından Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleşen kutlama programı Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Garnizon Komutanı Vekili Dz. Albay Hikmet Girgin, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe başta olmak üzere ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılımına sahne oldu. 23 Nisan dolayısıyla gerçekleşen program coşku içerisinde geçerken öğrenciler birbirinden renkli gösterilere imza atıldı.

ŞİİRLER, GÖSTERİLER VE HALK OYUNLARI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi. Günün anlam ve önemine yönelik selamlama konuşmalarının gerçekleştiği programda Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinin ‘Dalga dalga bayrağım’ adlı gösterisi ve ardından Pakmaya Abidin Pak İlkokulu’nun hazırladığı halk oyunları gösterisi sahnelendi. ‘Hoş geldin 23 Nisan’ adlı şiirin seslendirildiği programda ‘Aşuk ile Maşuk’ ve ‘Özgürlük’ adlı gösteriler de katılımcıların beğenisini kazandı. Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinin ‘Anadolu Ateşi’ gösterisi ile devam eden program, ‘Yer-Gök, İnlesin’, halk oyunları ve ‘Atatürk Çocukları’ gösterileri ile noktalandı.

Kaynak: BÜLTEN