Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
23 Nis 2024 - 13:35- Gündem G:

Kentsel Dönüşüm Bakanlığı Kocaeli’de KDV’siz arsa satıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kocaeli’de KDV’siz arsa satışı yapmaya başlıyor.

Kentsel Dönüşüm Bakanlığı Kocaeli’de KDV’siz arsa satıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı 33 ilde KDV'siz şekilde başladı. Buna göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yüzde 25'i peşin, 48 ay vadeyle aralarında Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerinde yer aldığı illerde KDV'den muaf arsa satacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 33 ilde 391 muhtelif arsayı KDV'siz satışa çıkarıyor. Yüzde 25'i peşin, 48 ay vadeyle satışa sunulan arsalar vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor.

8-9 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak müzayedelerde satılacak arsaların yerleri ve fiyatları da belli oldu. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Bitlis, Çorum, Eskişehir, Hatay, Karabük, Konya, Malatya, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Yalova'da farklı metrekarelerdeki 391 arsa 8 Mayıs'ta başlayacak açık artırmayla satılacak. Bakanlığın satışa çıkardığı 391 arsa KDV'den muaf olacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25'i peşin, kalan tutara ise 48 ay vadeyle yapılacak.

ARSA BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH

Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacak. İnternet katılım başvuruları ihale tarihinden 1 iş günü önce (7 Mayıs 2024 Saat 10:30) kapatılacak.

KATILIM TEMİNATI NEREYE YATIRILACAK?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN (TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02) numaralı Türk Lirası hesabına teminatı ödemeleri de gerekiyor.

ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMASI NEREDE YAPILACAK?

33 ilin açık artırmaları Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel Konferans Salonu, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 8-9 Mayıs 2024'te saat 10.30'da yapılacak.

ARSALAR İÇİN İLETİŞİM ADRESİ

33 ilde satışa çıkan arsalarla ilgili vatandaşlar, detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75'den ulaşabilecek.

KOCAELİ'DE HANGİ İLÇELERDE?

Kocaeli'de Gebze, Başiskele ve Darıca olmak üzere 3 ilçede arsa satışı gerçekleştirilecek.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

 

Kaynak: Sabah

# İstanbul, Kocaeli, hizmet, Gebze, Sakarya, Başiskele

23 Nis 2024 - 13:35 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.731.217 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL