Kentsel Dönüşüm Bakanlığı Kocaeli’de KDV’siz arsa satıyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı 33 ilde KDV'siz şekilde başladı. Buna göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yüzde 25'i peşin, 48 ay vadeyle aralarında Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerinde yer aldığı illerde KDV'den muaf arsa satacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 33 ilde 391 muhtelif arsayı KDV'siz satışa çıkarıyor. Yüzde 25'i peşin, 48 ay vadeyle satışa sunulan arsalar vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor.

8-9 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak müzayedelerde satılacak arsaların yerleri ve fiyatları da belli oldu. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Bitlis, Çorum, Eskişehir, Hatay, Karabük, Konya, Malatya, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Yalova'da farklı metrekarelerdeki 391 arsa 8 Mayıs'ta başlayacak açık artırmayla satılacak. Bakanlığın satışa çıkardığı 391 arsa KDV'den muaf olacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25'i peşin, kalan tutara ise 48 ay vadeyle yapılacak.

ARSA BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH

Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacak. İnternet katılım başvuruları ihale tarihinden 1 iş günü önce (7 Mayıs 2024 Saat 10:30) kapatılacak.

KATILIM TEMİNATI NEREYE YATIRILACAK?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN (TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02) numaralı Türk Lirası hesabına teminatı ödemeleri de gerekiyor.

ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMASI NEREDE YAPILACAK?

33 ilin açık artırmaları Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel Konferans Salonu, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 8-9 Mayıs 2024'te saat 10.30'da yapılacak.

ARSALAR İÇİN İLETİŞİM ADRESİ

33 ilde satışa çıkan arsalarla ilgili vatandaşlar, detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75'den ulaşabilecek.

KOCAELİ'DE HANGİ İLÇELERDE?

Kocaeli'de Gebze, Başiskele ve Darıca olmak üzere 3 ilçede arsa satışı gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Sabah