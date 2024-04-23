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23 Nisan kutlamaları Karamürsel’de başladı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karamürsel’de resmi tören ile kutlandı.

23 Nisan kutlamaları Karamürsel’de başladı mask
23 Nisan kutlamaları Karamürsel’de başladı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’nda düzenlenen resmi tören ile başladı.

Törende Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, Karamürsel Cumhuriyet Baş Savcısı Cihat Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır,  Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Soner Esmer ve ilçe protokolü hazır bulundu. Tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Programın devamında Necdet Calp ilkokulu Müzik öğretmeni Seda Demir yönetiminde İstiklal Marşı okunarak Türk Bayrakları göndere çekildi.

Tören sunumunu Necdet Calp İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Kalali’nin yaptığı program, Atatürk Anıtında gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından Necdet Calp İlkokulunun bahçesinde devam etti.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen program, okulun sınıf öğretmenlerinden Özgür Şeren’in sunuculuğunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Konuşmaların ardından, anasınıfı dans gösterisi, Ege Yöresi ve Genç Osman Adlı Halk Oyunları Gösterisi, Müsaadenizle Çocuklar Adlı Dans Gösterisi, Türk Çocuğu Diyor Ki Şiiri, Hayat Bayram Olsa Adlı Dans Gösterisi, 23 Nisan ve 23 Nisan Kutlu Olsun Adlı Koro Gösterileri, Özgürlük Adlı Dans Gösterisi, Atatürk Çocuk Olmuş Şiiri, Ben Türk Çocuğuyum, Çayır Çimen Geze Geze ve Anadolu’dan Geldik Adlı Dans Gösterileri, Potpuri (Zeybek, Halay, Karadeniz yöresi) gösterileri yapıldı.

23 Nisan kutlamaları Karamürsel’de başladı

Gösterilerin ardından Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak tarafından ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

BAŞKAN ÇALIK’DAN DOLU DOLU PROGRAM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi kutlamalarının ardından Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, tüm çocukları ve aileleri düzenlenen etkinliklere davet etti.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık öncülüğünde “Atatürk Çocukları Buluşuyor” etkinlikleri düzenlenecek. Program kapsamında Saat 13:00 ile 15:00 arasında KARSAD’da Oyun Alanları, Atölye ve Dağıtımlar, Sahne Gösterileri yapılacak.

Saat 15:00 ile 22:00 arasında İlhan Çınar Alanında  İlüzyon gösterisi, Bubble şov, şarkı bahçesi, çocuk şarkıları konseri, animasyon ekibi, yarışmalar ve danslar, Dev Dart Oyunu, Şut 90 Oyunu, Dev Janga Oyunu, Kukla Atölyesi, Resim Atölyesi, Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama, Pamuk Şeker İkramı, Patlamış Mısır İkramı olacak.

Saat 20:00 de ise İlhan Çınar Alanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Açık Hava Sineması “Elemantal Doğanın Güçleri” adlı çizgi film gösterimi olacak.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık tüm çocukları ve ailelerini düzenlenen etkinliklere davet ederek, Atatürk’ün çocuklarının bayramını kutladı.

Kaynak: BÜLTEN

# ilçe, Kocaeli, başkan, karamürsel

23 Nis 2024 - 13:36 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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