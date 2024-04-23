Çayırova’da 23 Nisan coşkusu yaşandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak Çayırova Kaymakamlığı önünde çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Protokolün katılımıyla birlikte Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakılmasının ardından, protokol üyeleri Ahmet Yesevi İlkokulu’nda düzenlenen 23 Nisan Kutlama programına geçti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen törene Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Selim Çetintaş, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi.

GÖSTERİLER İLGİYLE İZLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ya başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal yaptı. Kaymakam Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine dikkat çekti ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve tüm gazilerimizi minnetle andı. Çayırovalı miniklerin hazırladığı şiir, müzikli gösteri, ritim gösterisi ve halk oyunları gösterileri ilgiyle takip edildi. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 23 Nisan dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmalarda ödül kazanan çocuklara ödüllerini takdim etti. Program ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN