Körfez’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Körfez’de yine coşku içerisinde kutladı. Kutlamaların adresi Alparslan Türkeş Spor Kompleksi olurken, katılanlar arasında; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Stadı dolduran Körfezliler ise öğrencilerin gösterisini ayakta alkışladı. 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen çeşitli sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri de protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra tüm öğrenciler bando eşliğinde tören yürüyüşü gerçekleştirdi, stadı dolduran vatandaşları selamladı.

“BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de günün anlam ve önemine değinen kısa bir konuşma gerçekleştirerek, “Bugün bizler için önemli ve anlamlı bir gün. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günü çocuklara armağan etti. Çocuklarımızın bayramı. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Kaynak: BÜLTEN