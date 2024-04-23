Bahçeşehir ‘de 23 Nisan coşkusu yaşandı

SAHNE ÖĞRENCİLERİN OLDU

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü tarafından kutlandı. Bahçeşehirli öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdiği kutlama programı okul konferans salonunda gerçekleşirken sunuculuğu 4-D sınıfı öğrencisi Eylül Karabulut ve 4-C sınıfı öğrencisi Can Kulu yaptı. Kutlamaları Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Müdürü Mahmut Kalcı başta olmak üzere okul öğretmenleri ve öğrenci velileri takip etti. Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası günün anlam önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

ŞİİRLER OKUNDU VE DANSLAR EDİLDİ

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü 4-B sınıfı öğrencisi Mina Alya günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yaptı. Sonrasında video gösterimleri yapıldı. Daha sonra sırayla 3-A sınıfı öğrencisi Hira Öztürk 23 Nisan şiirini okudu, 5 ve 6. Sınıf öğrencilerinden oluşan modern dans topluluğu sahne aldı, andımızı okundu. 3-B sınıfı öğrencisi Doruk Karaaslan'ın, Atatürk’ün bir çocukla anısını anlattığı kutlama programında 3-C sınıfı öğrencisi Öykü Uzel şiir okudu, 4. Sınıf öğrencileri 23 Nisan oratoryosu sahne aldı, 3-D ve 3-E sınıfı öğrencileri Mira Kara ve Mete Öner şiir okudu. Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü İlkokul Müdürü Serpil Cerneski Güler konuşmasını yaptı, 3 ve 4.Sınıf öğrencileri korosu şarkılar söyledi ve Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Müdür Mahmut Kavcı konuşmasını gerçekleştirdi.

BİR KADER ÇAĞRISI YAPILDI

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü İlkokul Müdürü Serpil Cerneski Güler konuşmasında "23 Nisan 1920 Ankara'nın sakin sokakları, cesur yüreklerin adımlarıyla çalkalanıyordu. Bir milletin umutları, bağımsızlık ateşiyle kavruluyordu. Bir kader çağrısı yapıldı ve TBMM'nin temelleri atıldı. O meclis, sadece bir bina değildi. O, milletin sesi, hür iradesinin yankısıydı. Gözleri yaşlı anaların dualarıyla, cephelerde şehit düşen kahramanların ruhlarıyla inşa edildi. İşte o kutlu meclis, Türk milletinin onurlu direnişinin, vatan sevgisinin ve özgürlük arzusunun sembolüydü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, TBMM'nin duvarlarına demir atan milletin evlatları, sadece bir ülkeyi değil gelecek nesillerin hür ve bağımsız yaşadığı bir Türkiye hayalini de inşa ediyordu.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLUYORUZ

23 Nisan 1920 tarihinde TBMM açılmış, bu kutlu gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına armağan edilmişti. Bugün, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu değil, aynı zamanda Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü de yüreklerimizde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin teminatı olan çocuklarımıza, onların umutlarını, sevgilerini ve hayallerini simgeleyen bu günü adadı. Onun vizyonu, çocukların özgür, eğitimli ve mutlu bir geleceğe sahip olmalarıydı. Bugün, her bir çocuğun yüzünde gördüğümüz o ışık, Atatürk'ün onlara olan güveninin, sevgisinin ve umudunun bir yansımasıdır.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİN TEMİNATIDIR

23 Nisan, çocuklarımıza armağan edilen bir bayram olmanın ötesinde, onlara verilen değeri, sevgiyi ve geleceğe olan inancı temsil eder. Her bir çocuğumuz, Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır ve onların omuzlarında yükselen bu bayrak, Atatürk'ün izinde ilerleyen genç nesillerin simgesidir. Bizlere düşen görevse yaşımız kaç olursa olsun, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde de belirttiği şekilde: Ey Türk Gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir." Kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Okul Müdürü Mehmet Kavcı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çocuklarımız günün anlam ve önemini bize çok iyi anlattılar, bize söyleyecek bir şey bırakmadılar. Ben bugün programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline ve emeğine sağlık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"