Talha Kös’ten sokak köpekleri için 8 öneri: Şehirler başıboş köpeklerin yaşam alanı değildir

Kentsel Tasarımcı olan ve AK Parti’den geçtiğimiz yerel seçimlerde İzmit Belediye Başkan aday adayı da olan Seka Park’ın mimarı şehir planlamacısı Talha Kös, sokak hayvanları ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Talha Kös, sokak köpekleri sorunu ile ilgili olarak yaptığı yeni paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “

“BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ MESELESİ

1- Sokak köpekleri için platform adı altında toplanan paralar denetlenmeli.

2- Problem; barınak, kısırlaştırma, rehabilitasyon gibi pansuman metotlarla çözülemeyeceği gerçeği ile yüzleşmek suretiyle ele alınmalı.

3- Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği kadar zarar gördüğü unutulmamalı. Köpekler artarsa doyamaz, doyamazsa saldırganlaşır ve nihayetinde ölür. Mesele hayvanseverlikse eğer, köpeklerden dolayı şehir çeperlerindeki kirpi, sincap vs. diğer hayvanların artık yaşayamaz hale geldiğini göz ardı edemeyiz.

4- Şehirler başıboş köpeklerin yaşam alanı değildir.

5- Başıboş sokak köpeklerinin sadece kentsel alanlarda değil kırsal alanlarda da büyük problem olduğu ve özellikle köylüye büyük eziyet verdiği bilinmeli.

6- Hayvanseverlik adı altında linç kültürünü benimsemiş marjinal azınlıklara mama lobilerinden mamalananlara itibar edilmemeli.

7- Gerçekten hayvanseverlik iç güdüsüyle hareket eden ve samimi tepkiler veren iyi niyetli insanımıza durumun vahameti sabırla izah edilmeli.

8- 10 yaşında bir dünyalar güzeli Mahra Melin Pınar başıboş sokak köpeği yüzünden hayatını kaybeden binlerce çocuğumuzdan sadece bir tanesi. Başka mahralar ölmesin diye bu konudaki gayretimiz devam edecektir.

Devam edeceğiz…”

Kaynak: Haber Merkezi