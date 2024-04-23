Hedefteki isim Mustafa Gürsel

ÜZÜNTÜ, ÖFKE VE UMUTSUZLUK

Trendyol 1.Lig’de önceki akşam kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor’u tek golle kaybedip doğrudan Play-Off finali oynama şansını büyük ölçüde yitiren, Play-Off’a kalmayı bile zora sokan Kocaelispor’da üzüntünün yanı sıra, öfke ve geleceği dair umutsuzluk var. Başından beri Mustafa Gürsel’e inanmayan camia, takımın ikincilik iddiasından uzaklaşıp ilk 7’yi bile tehlikeye sokmasından sorumlu olarak görüyor.

İZMİTLİ TEKNİK ADAM GETİRİLSİN

Devam edilmesi halinde takımın Play-Off hedefine ulaşamayacağını, ulaşma bile Süper Lig’e çıkamayacağını endişesi yaşayan taraftarlar bir an önce yolların ayrılıp takımın başına Kayhan Çubuklu, Osman Çakır, Bülent Baturman gibi İzmitli bir teknik adamın getirilmesini istiyorlar. Bu arada yönetimin de son yenilginin ardından Mustafa Gürsel’in geleceğini sorgulamak için olağanüstü bir toplantı yapacağı belirtiliyor.

3 PUANLIK FARK 11 PUANA ÇIKTI

Mustafa Gürsel 23’üncü haftada Keçiörengücü maçında göreve başladı. Takımın başında çıktığı 5’i deplasman olmak üzere 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgilik kötü sayılabilecek performans ortaya koydu. Başka deyişle 24 puanın 9’unu alıp 15’ini kaybetti. Onun döneminde 9 gol atılıp 10 gol yendi. Göreve geldiğinde ikincinin 3 puan gerisinde üçüncü sırada olan takımı ikincinin 11 puan gerisine, altında sıraya geriletti.

Gürsel dönemi maçlarımız:

Keçiörengücü(D): 2-2

Erzurumspor FK(D): 0-0

Tuzlaspor: 1-2

Gençlerbirliği(D): 2-0

Göztepe AŞ: 3-2

Çorum FK(D): 1-1

Giresunspor: 2-0

Ümraniye(D): 1-0

Kaynak: Spor servisi