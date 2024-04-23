Hedefteki isim Mustafa Gürsel

ÜZÜNTÜ, ÖFKE VE UMUTSUZLUK
Trendyol 1.Lig’de önceki akşam kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor’u tek golle kaybedip doğrudan Play-Off finali oynama şansını büyük ölçüde yitiren, Play-Off’a kalmayı bile zora sokan Kocaelispor’da üzüntünün yanı sıra, öfke ve geleceği dair umutsuzluk var. Başından beri Mustafa Gürsel’e inanmayan camia, takımın ikincilik iddiasından uzaklaşıp ilk 7’yi bile tehlikeye sokmasından sorumlu olarak görüyor.
İZMİTLİ TEKNİK ADAM GETİRİLSİN
Devam edilmesi halinde takımın Play-Off hedefine ulaşamayacağını, ulaşma bile Süper Lig’e çıkamayacağını endişesi yaşayan taraftarlar bir an önce yolların ayrılıp takımın başına Kayhan Çubuklu, Osman Çakır, Bülent Baturman gibi İzmitli bir teknik adamın getirilmesini istiyorlar. Bu arada yönetimin de son yenilginin ardından Mustafa Gürsel’in geleceğini sorgulamak için olağanüstü bir toplantı yapacağı belirtiliyor.
3 PUANLIK FARK 11 PUANA ÇIKTI
Mustafa Gürsel 23’üncü haftada Keçiörengücü maçında göreve başladı. Takımın başında çıktığı 5’i deplasman olmak üzere 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgilik kötü sayılabilecek performans ortaya koydu. Başka deyişle 24 puanın 9’unu alıp 15’ini kaybetti. Onun döneminde 9 gol atılıp 10 gol yendi. Göreve geldiğinde ikincinin 3 puan gerisinde üçüncü sırada olan takımı ikincinin 11 puan gerisine, altında sıraya geriletti.
Gürsel dönemi maçlarımız:
Keçiörengücü(D): 2-2
Erzurumspor FK(D): 0-0
Tuzlaspor: 1-2
Gençlerbirliği(D): 2-0
Göztepe AŞ: 3-2
Çorum FK(D): 1-1
Giresunspor: 2-0
Ümraniye(D): 1-0
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sakinim - Sağlam’ı yiyenlere gelsin son şarkı;
Dönülmez akşamın ufkundayız
Vakit çok geç…
Geçmiş olsun, üzülüyoruz biz, inşallah diz daha fazla üzülürsünüz.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.