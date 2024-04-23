Uğur Saral: KYÖD başkanlığına yeniden adayım

KYÖD 12 MAYIS’TA KONGREYE GİDİYOR

Yaklaşık 2 yıl önce Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı seçilen Uğur Saral ve yönetim kurulu, görev süreci boyunca yaptıkları hizmetlerle derneği yeniden en aktif sivil toplum kuruluşları arasına soktu. 2 yılda 250 öğrenciye burs imkanı sağlanırken KYÖD’e 140 yeni üye katıldı. 12 Mayıs tarihinde kongreye gidecek olan KYÖD’de Uğur Saral başkanlık kararını yaptığı yazılı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

KYÖD OLARAK İYİ BİR DÖNEM GEÇİRDİK

KYÖD Başkanı Uğur Saral yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kocaeli’nin en güçlü, en birikimli sivil toplum örgütlerinin başında gelen Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin yönetim kurulu olarak görev başında olduğumuz 2 yıl boyunca verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Önceki dönem başkanlarımız ve üyelerimizden aldığımız güçle, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığımız ve kentimize duyduğumuz sorumlulukla, güçlü ve aydınlık nesiller yetiştirme inancımızla, KYÖD Yönetimi olarak iyi bir dönem geçirdiğimiz inancını taşımaktayız.

YENİDEN KYÖD BAŞKANLIĞINA ADAYIM

2 yılda 250 öğrenciye burs verilmesini sağlayan, 140 yeni üye ile KYÖD’ün büyümesi için emek harcayan, çok çeşitli projelerle kentte ses getiren, kent yada ülke gündemine dönük gelişmelere kayıtsız kalmayan KYÖD’ün çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederken, 12 Mayıs 2024 Pazar günü yapılacak olan genel kurulda yeniden KYÖD Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna duyurmak isterim. Daha güçlü bir KYÖD için değişimde öncü kadromuzla canla başla çalışmaya devam.”