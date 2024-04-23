Minik dostlarından Başkan’a; ‘’Teşekkürler Tahir amca’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ormanya’da düzenlediği etkinlikler bayram gününde tüm coşkusuyla devam etti. Çocuklar en güzel bayramı eğlenerek ve kendileri için hazırlanan etkinliklere katılarak kutladı. Ormanya, 23 Nisan coşkusuyla dolup taştı. Çocukların bayram neşesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ortak oldu. Minik dostlarının bayramını kutlayan ve eğlenceli atölyelerdeki faaliyetlere katılan Başkan Büyükakın, onlardan da büyük ilgi ve sevgi gördü. Çocuklar kendileri için düzenlenen eğlenceler için Başkan Büyükakın’a, “Teşekkürler Tahir Amca” sözleriyle teşekkür etti.

BAYRAMI ORMANYA’DA KUTLADILAR

Kocaeli’nin çocukları 23 Nisan Salı günü sabahı erken saatlerden itibaren aileleriyle birlikte Ormanya’ya geldi. Girişteki stantlarda yüzleri boyanan, şarkılarla karşılanan minikler daha sonra alana geçerek eğlenceli atölyelere yöneldi. Çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramlarını, Ormanya’da neşe içinde kutladı.

BAŞKAN MİNİK DOSTLARIYLA ORMANYA’DA BULUŞTU

Başkan Büyükakın, minik dostlarıyla buluşmak üzere dün öğleden sonra Bi Dünya Eğlencenin merkezi Ormanya’ya geldi. Başkan Büyükakın, kapıdan girişinden itibaren çocukların ve ailelerin sevgi gösterileri karşılaştı. Alanda kurulan eğlenceli atölyeleri dolaşan Başkan Büyükakın, etkinliklere katılmayı da ihmal etmedi. Antikkapı’nın atölyesinde kuruvasan yapan Başkan Büyükakın, daha sonra yaptığı çöreği minik dostuna ikram etti. Ailelerle de selamlaşan Başkan, özellikle çocukların yoğun sevgi ve ilgisi ile karşılaştı. Başkanla bol bol fotoğraf çektiren minikler, “Teşekkürler Başkan Amca” sözleriyle de eğlenceler için teşekkür etti.

KARAVAN TATİLİ KAZANAN ÇOCUKLARI TEBRİK ETTİ

Öte yandan Başkan Büyükakın, 23 Nisan’a özel olarak düzenlenen Reels Yarışması’nda dereceye giren çocuklarla karavan alanında buluştu. İki gün boyunca Ormanya’daki karavan alanında kamp yapma hakkı kazanan çocuklar Başkan’a bu güzel hediye için teşekkür etti. Başkan Büyükakın da, “Doğa ve çevre bilinciyle yetişen siz geleceğin gençleri her şeyin en iyisini hak ediyor” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın, karavan alanında ayrıca doğa tutkunu Serdar Kılıç’ın söyleşini de izledi.

Kaynak: BÜLTEN