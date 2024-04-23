Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Minik dostlarından Başkan’a; ‘’Teşekkürler Tahir amca’’

ABONE OL Google News Sayfamız

Bi Dünya Eğlencenin merkezi Ormanya, 23 Nisan coşkusuyla dolup taştı

Minik dostlarından Başkan’a; ‘’Teşekkürler Tahir amca’’ mask
Minik dostlarından Başkan’a; ‘’Teşekkürler Tahir amca’’
Minik dostlarından Başkan’a; ‘’Teşekkürler Tahir amca’’
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ormanya’da düzenlediği etkinlikler bayram gününde tüm coşkusuyla devam etti. Çocuklar en güzel bayramı eğlenerek ve kendileri için hazırlanan etkinliklere katılarak kutladı. Ormanya, 23 Nisan coşkusuyla dolup taştı. Çocukların bayram neşesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ortak oldu. Minik dostlarının bayramını kutlayan ve eğlenceli atölyelerdeki faaliyetlere katılan Başkan Büyükakın, onlardan da büyük ilgi ve sevgi gördü. Çocuklar kendileri için düzenlenen eğlenceler için Başkan Büyükakın’a, “Teşekkürler Tahir Amca” sözleriyle teşekkür etti. 

BAYRAMI ORMANYA’DA KUTLADILAR

Kocaeli’nin çocukları 23 Nisan Salı günü sabahı erken saatlerden itibaren aileleriyle birlikte Ormanya’ya geldi. Girişteki stantlarda yüzleri boyanan, şarkılarla karşılanan minikler daha sonra alana geçerek eğlenceli atölyelere yöneldi. Çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramlarını, Ormanya’da neşe içinde kutladı.

Minik dostlarından Başkan’a; ‘’Teşekkürler Tahir amca’’

BAŞKAN MİNİK DOSTLARIYLA ORMANYA’DA BULUŞTU

Başkan Büyükakın, minik dostlarıyla buluşmak üzere dün öğleden sonra Bi Dünya Eğlencenin merkezi Ormanya’ya geldi. Başkan Büyükakın, kapıdan girişinden itibaren çocukların ve ailelerin sevgi gösterileri karşılaştı. Alanda kurulan eğlenceli atölyeleri dolaşan Başkan Büyükakın, etkinliklere katılmayı da ihmal etmedi.  Antikkapı’nın atölyesinde kuruvasan yapan Başkan Büyükakın, daha sonra yaptığı çöreği minik dostuna ikram etti. Ailelerle de selamlaşan Başkan, özellikle çocukların yoğun sevgi ve ilgisi ile karşılaştı. Başkanla bol bol fotoğraf çektiren minikler, “Teşekkürler Başkan Amca” sözleriyle de eğlenceler için teşekkür etti.

Minik dostlarından Başkan’a; ‘’Teşekkürler Tahir amca’’

KARAVAN TATİLİ KAZANAN ÇOCUKLARI TEBRİK ETTİ

Öte yandan Başkan Büyükakın, 23 Nisan’a özel olarak düzenlenen Reels Yarışması’nda dereceye giren çocuklarla karavan alanında buluştu. İki gün boyunca Ormanya’daki karavan alanında kamp yapma hakkı kazanan çocuklar Başkan’a bu güzel hediye için teşekkür etti. Başkan Büyükakın da, “Doğa ve çevre bilinciyle yetişen siz geleceğin gençleri her şeyin en iyisini hak ediyor” şeklinde konuştu.  Başkan Büyükakın, karavan alanında ayrıca doğa tutkunu Serdar Kılıç’ın söyleşini de izledi.

Minik dostlarından Başkan’a; ‘’Teşekkürler Tahir amca’’
Minik dostlarından Başkan’a; ‘’Teşekkürler Tahir amca’’

 

Kaynak: BÜLTEN

# Büyükşehir, HER, Kocaeli, başkan, tahir büyükakın

23 Nis 2024 - 15:05 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.731.217 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL