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23 Nis 2024 - 15:06- Spor G:

Kocaelispor’dan çok sert açıklama: Kocaelispor taraftarıyla sorununuz ne?

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Kocaelispor Yönetimi, Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası yaşananlar için sert bir açıklama yaptı.

Kocaelispor’dan çok sert açıklama: Kocaelispor taraftarıyla sorununuz ne? mask
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Kocaelispor Kulübü, dün akşam oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında Kocaelispor'u desteklemeye gelen taraftarlara yönelik, güvenlik ekipleri tarafından yapılan sert muameleye vebasın toplantısında yaşanan olaylara sert bir şekilde tepki gösterdi.

İşte Kocaelispor'dan yapılan açıklama;

BODRUM MAÇINDA BAŞLAYAN DEPLASMAN SORUNU

"Dün akşam oynadığımız müsabakada, taraftarlarımıza yönelik olarak güvenlik mensupları tarafından uygulanan saygı sınırlarını zorlayan üst arama, girişlerinde çıkarılan zorluklar, kullanılan ifadeler tarafımızdan not edilmiştir. Ne yazık ki özellikle bu sezon hemen hemen tüm deplasman müsabakalarında güvenlik mensupları tarafından taraftarlarımıza yönelik orantısız hareketler dün itibariyle artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Çok kıymetli güvenlik mensupları, gerçekten sizin Kocaelispor taraftarlarıyla sorununuz nedir? Bodrumspor müsabakası ile başlamak üzere bu andan itibaren tüm deplasman maçlarında taraftarlarımızın stadyuma girmesi esnasında görevlendirilen kulüp yetkililerimiz de taraftarlarımızla beraber olacak ve güvenlik mensupları tarafından taraftarlarımıza yönelik saygı sınırlarını zorlayan üst aramalar, kullanılan yakışıksız ifadeler, orantısız hareketler anında delillerle birlikte raporlanıp ve bu şekilde davranan güvenlik mensuplarına karşı gerekli disiplin soruşturmasının yapılması sağlanacaktır. Aynı zamanda, dün akşam oynadığımız müsabaka sonunda kulüp teknik sorumlumuzun basın toplantısı yaptığı esnada meydana gelen en hafif tabiriyle terbiyesizlik tüm kamuoyunun malumudur. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu terbiyesizlik kulüp teknik sorumlumuza değil bilakis Kocaelispor Kulübü'ne yapılmıştır"

HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR

"Stadımızda oynanan iç saha müsabakalarında en ufak bir hareketi dahi raporlama ve kulübümüze ceza aldırma konusunda çok mahir olan bu anlamda neredeyse birbirleriyle yarışan TFF temsilci heyetinden kulübümüze yönelik yapılan terbiyesizlik sebebiyle bu müsabakada da aynı marifeti göstermelerini umuyoruz. Anılı müsabaka kapsamında bugün yapılacak PFDK sevklerini merakla bekliyor olacağız. Yapılan terbiyesizliğe istinaden rakip takım tarafından gerekli özür açıklaması yapılması ve TFF tarafından gerekli disiplin soruşturmasının yapılması bir opsiyon değil zorunluluktur. Rakip takımın bir daha asla Kocaelispor Kulübü ile aynı sahada ve kategoride maç yapma ayrıcalığına sahip olacağını düşünmüyoruz. Lakin, ileride bir gün rakip takımla bir müsabakada karşı karşıya gelirsek her ne kadar mütekabiliyet ilkesi kapsamında misliyle karşılık verme hakkımız olsa dahi, biz Kocaelispor ismini böyle çocuksu hareketlerle yan yana getirmeyeceğiz. Üslubu beyan ayniyle insan, herkes kendine yakışanı yapar. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Haber Merkezi

# kocaelispor, ceza, HER

23 Nis 2024 - 15:06 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
01

Mantık - Ne anlatiyonuz siz adamlar bizde 6 puan aldi ligde kaldılar , Manisada aynı 6 puan aldi ligde kaldı

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 23 Nisan 15:20
02

Doğru - @Mantık 01 nolu yoruma cevabı: 12 puan demek şuanda superlig deydik demektir

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 15:47
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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