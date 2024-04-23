Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Dünyası Çocukları ve TRT Çocuk Şenliği Konuk Çocukları kabul etti.
Erdoğan, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdı, "23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle 29 farklı ülkeden 500’e yakın evladımızı Dünya Çocukları Barış İçin El Ele Verdi temasıyla Türkiye’de misafir ettik. Tüm çocuklarımızla birlikte bu yılın onur konuğu olan Filistinli çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.