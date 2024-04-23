Yasadışı silah ticareti soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı

Silah kaçakçılarına yönelik geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen “Mahzen-28” operasyonu kapsamında, çok sayıda silah, mühimmat ve silah parçaları ele geçirilmiş, baskınlarda 41 şüpheli yakalanmıştı.

Yasadışı silah üretimi ve ticareti yapmak, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde başka kişilere aktarmak ve çıkar amaçlı organize çeteler ile uyuşturucu tacirlerine silah temin etmekle suçlanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 20’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında silah fabrikasının sahibi Mustafa K.’nın bulunduğu 21 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayı geçmişi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan suç ağlarına yönelik 18 Nisan’da İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak “Mazen-28” operasyonu düzenlenmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından geçtiğimiz Perşembe günü duyurulan operasyona ilişkin ele geçirilen silah ve mühimmat dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilenirken, soruşturmaya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Polisin şehit olduğu saldırıda benzer marka silahlar çıkınca soruşturma derinleştirildi

İstanbul Kağıthane’de 25 Ağustos 2023 tarihinde uyuşturucu çetelerine karşı yapılan operasyonda saldırıya uğrayan polis memuru Hakan Telli, şehit düşmüştü. Saldırının ardından seri operasyonlar düzenleyen İstanbul polisi, 39 şüpheliyi yakalarken, bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirmişti. O tarihlerde ele geçirilen silahların izini süren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı birimler, bazı silahların yasal fabrikada yasadışı yollarla üretildiği istihbaratına ulaştı. İstanbul, Ankara ve Antalya’da bir firmaya ait atölyelerde üretildiği tespit edilen silahların çetelere ve yeraltı örgütlerine pazarlandığı ortaya çıkarıldı. Hakan Telli'nin şehit edilmesinde ele geçirilen söz konusu markaya ait silahın izi sürülerek devam edilen çalışmalar, polisi “Mahzen-28” operasyonuna kadar götürdü ve söz konusu silahların birkaç fabrikada illegal olarak üretildiği tespit edildi.

Yasadışı silah ticareti deşifre edildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 uzun namlulu tüfek, 236 otomatik silah, 340 otomatik silah parçası, 251 silah üst gövdesi, 287 dipçik, 2 bin 572 namlu ve 110 şarjör, bin 17 tabanca, 190 tabanca üst sürgü takımı, 682 tabanca namlusu, 2 bin 5 tabanca gövdesi, 827 sürgüsü, 153 kabzası ve 435 tabanca seri aparatı, silah kalıpları, çeşitli çapta 5 bin mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ile çok sayıda silah parçalarının ele geçirildiği operasyon, İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova’da gerçekleştirilmişti.

Sorguları tamamlanan ve bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheliler, yasadışı silah üretimi ve ticareti yapmak, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde başka kişilere aktarmak ve çıkar amaçlı organize çeteler ile uyuşturucu tacirlerine silah temin etmekle suçlanıyor.

Kaynak: İHA