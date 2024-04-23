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Eğitim-Sen çocuk işçiliğe karşı eylem yaptı

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Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuk işçiliğe karşı eylem yaptı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Eğitim-Sen çocuk işçiliğe karşı eylem yaptı mask
Eğitim-Sen çocuk işçiliğe karşı eylem yaptı
Eğitim-Sen çocuk işçiliğe karşı eylem yaptı
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Eğitim-Sen 1 No’lu Kocaeli Şubesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuk işçiliğe karşı eylem yaptı. İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yapılan eylemde basın açıklamasını Eğitimsen Kocaeli 1 No’lu şube başkanı  Ayda Işık Sevim okudu. Sevim açıklamasında “ Türkiye yıllardır dünyanın tek çocuk bayramını kutlamakla övünürken maalesef ülkemizde çocukluların yaşadığı sorunlar, karşı karşıya kaldığı tehlikeler her geçen gün artıyor. “ ifadelerini kullandı

Eğitim-Sen çocuk işçiliğe karşı eylem yaptı

689 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sevim açıklamasında, “son 10 yılda en az 689 çocuk 689 hayatını kaybetti. Çocuk işçiler tarım sektöründe ailesiyle birlikte mevsimlik olarak ücretli veya tarlasında çalışanlardır. Çocuk işçiler kentin varoşlarında aile içi ekmek kapsamında ücretsiz çalışanlardır. Çocuk işçiler iş öğrensin diye yaz tatilinde çalışanlar, harçlığını kazansın diye tanıdığın yanına verilenlerdir. Ama çocuk işçiler sistematik olarak Türkiye kapitalizminin daha ilk öğretim çağındayken bile acımasız üretim çarklarına soktuğu oyun alanlarından kopartılan, çocukluğunu, gençliğini ve sağlığını işyerlerine bırakılan bu ülkenin geleneğidir. Kesinlikle geçici bir olgu değil bilinçli sistematik bir ucuz emek sömürüsüdür.” dedi

Eğitim-Sen çocuk işçiliğe karşı eylem yaptı

İMZA TOPLANDI

Çocuklarımızın güvenle geleceğe baktıkları bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz diyen Sevim “ çocuk işçiliğin ancak ülkemizde emeğiyle geçinenlerin yani üretenlerin ülkemizi gerçek anlamda yönetmesi durumunda önlenebileceği bilinciyle, çocuk işçiliği yasaklanmalıdır.” şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından kurulan stantta Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmek üzere çocuk işçiliğin kaldırılması için hazırlanan dilekçelerle imza toplandı.

Eğitim-Sen çocuk işçiliğe karşı eylem yaptı

# Türkiye, Kocaeli, HER, İzmit

23 Nis 2024 - 16:05 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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