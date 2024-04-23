KOÜ'lü Tuna yaşamını yitirdi

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Tuna Dağlık hayatını kaybetti. Kocaeli Üniversitesi sosyal medya hesabından Dağlık'ın vefat haberini şu sözlerle duyurdu: "İletişim Fakültesi öğrencimiz Tuna DAĞLIK'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve Üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." paylaşımı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.