Tolgahan Eryılmaz’ın babası vefat etti

CHP’nin tanınmış isimlerinden olan ve geçtiğimiz dönemlerde CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın daha sonrasında ise CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı’nın makam şoförlüğünü yapan Tolgahan Eryılmaz’ın babası Celal Eryılmaz hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi 24 Nisan Çarşamba günü öğlen namazında Kartepe Şirinsulhiye Yeni Camii'den kaldırılacak
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.