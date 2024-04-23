Projesi değişen yeni okul binası için vinç kuruldu

32 DERSLİKLİ DEĞİL 24 DERSLİKLİ OLACAK

İncelemeler sonucu Kocaeli Devlet Hastanesi karşısındaki okul binasının depreme karşı riskli yapı olduğu tespit edilen Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin okul binası yıkılmıştı. Yeni binası için eski binanın bulunduğu alanda çalışmalar başlarken temel kazısı sırasında ortaya tarihi duvar ve zemin ortaya çıkmıştı. Duvar ve zeminin incelenmesi sonrası üzerinin kapatılmasına karar verildi. Bu gelişmeyle 32 derslikli olması planlanan yeni okul binasının 24 derslikli olarak inşa edilmesine karar verildi.

GROBETON SERİMİ YAPILDI

Duvar ve zeminin incelenmesi sürecinde okul binası inşaatına kısa bir süre ara verilirken karar sonrası bölgede çalışmalar başladı. Çalışmaların yeniden başlamasıyla birlikte ilk olarak temel alanında çalışmalar başladı. Bu kapsamda temel alanına Grobeton serimi yapıldı. Bu işlem sonrası bölgede kule kurulumu da gerçekleştirildi. Bundan sonraki süreçte yeni okul binasının temeli atılacak ve bina yükselmeye başlayacak. 20 kişilik ekibin çalıştığı okul inşaatında ilerleyen günlerde çalışan kişi sayısının 35’e çıkarılacağı öğrenildi.