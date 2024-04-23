Temeli kurumadan çalışma başlayamıyor

160 FORE KAZIK ÇAKILDI

Kocaeli’nin bilinen okulları arasında yer alan İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin okul binası yıkılmıştı. Depreme karşı riski yapı olduğu tespit edildikten sonra yıkımı gerçekleştirilen okul binası yerine yeni okul binası inşa ediliyor. İnşa edileceği zeminin kötü bir yapıya sahip olması nedeniyle fore kazıklar çakılmasına karar verilmişti. Bu karar sonrası okul binası için bölgeye 160 fore kazık çakıldı.

TEMEL ALANI SU İLE DOLUNCA ÇAMUR OLDU

Kazık çakımı sonrası bölgede çalışmalar yavaşlarken ‘Çalışmalar durdu mu?’ sorusu akıllara geldi. Edinilen bilgilere göre çalışmalar durmadı. Geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan yağışlar sırasında yeni okul binası temeline su doldu. Suyun dolması sonrası alan çamur doldu. Bölgede yaşanan bu gelişme sonrası çalışmalara ara verilmek durumunda kaldı çünkü bölgede çalışacak olan iş makineleri çamur alana inemedi. Temeldeki suyun tahliye işlemi gerçekleşirken çalışmaların temelin kuruması sonrası devam edeceği öğrenildi.