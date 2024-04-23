Ormanya’da Bi Dünya Eğlence

BÜYÜKAKIN KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ormanya’da düzenlediği etkinliklere binlerce çocuk katıldı. Aileleri ile birlikte Kültür Daire Başkanlığının düzenlediği etkinliklere katılım çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların eğlencesine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de eşlik etti.

ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENDİ

Ormanya’da düzenlenen 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence kapsamında yaklaşık 200 personelin görev aldığı eğlencelerde çocuklar doyasıya eğlendi. Yüz boyamadan, sanal gerçeklik atölyeleri, yemek yapma, maskot, izcilik gibi etkinliklerin yapıldığı eğlencede Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla birlikte kruvasan yapan Büyükakın, talep eden tüm çocuklarla fotoğraf çektirdi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliklere AKUT, Kızılay gibi sivil toplum kuruluşları da stant açtı.

BALON: Büyükşehir Belediyesi tarafından Ormanya’da düzenlenen 23 Nisan eğlenceleri kapsamında uçan balonun içinde sanal gerçeklik gözlükleri ile balonla seyahat etti.

BÜYÜKAKIN: Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Ormanya’da düzenlenen etkinliklere katıldı.

ÇOK KALABALIKTI: Ormanya’da düzenlenen Bi Dünya Eğlence etkinliklerine katılım çok yüksek oldu. Binlerce çocuk etkinliklerde kurulan atölmyelerden faydalandı ve doyasıya eğlendi.

KURUVASAN YAPTI: Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yemek atölyesinde çocuklarla birlikte kruvasan yaptı. ilk kez kruvasan yaptığını söyleyen Büyükakın,ilk kruvasanını da bir çocuğa ikram etti.

SALINCAK: Büyükşehir Belediyesi Kültür daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Ormanya’nın hemen önüne getirilen seyyar salıncak için çocuklar aileleri ile birlikte uzun kuyruklar oluşturdu.