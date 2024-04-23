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Ormanya’da Bi Dünya Eğlence

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Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ormanya’da düzenlediği Bi Dünya Eğlence etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların eğlencesine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

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Ormanya’da Bi Dünya Eğlence
Ormanya’da Bi Dünya Eğlence
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BÜYÜKAKIN KATILDI

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ormanya’da düzenlediği etkinliklere binlerce çocuk katıldı. Aileleri ile birlikte Kültür Daire Başkanlığının düzenlediği etkinliklere katılım çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların eğlencesine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de eşlik etti.

 

ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENDİ

 

Ormanya’da düzenlenen 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence kapsamında yaklaşık 200 personelin görev aldığı eğlencelerde çocuklar doyasıya eğlendi. Yüz boyamadan, sanal gerçeklik atölyeleri, yemek yapma, maskot, izcilik gibi etkinliklerin yapıldığı eğlencede Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla birlikte kruvasan yapan Büyükakın, talep eden tüm çocuklarla fotoğraf çektirdi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliklere AKUT, Kızılay gibi sivil toplum kuruluşları da stant açtı.

 

Ormanya’da Bi Dünya Eğlence

BALON: Büyükşehir Belediyesi tarafından Ormanya’da düzenlenen 23 Nisan eğlenceleri kapsamında uçan balonun içinde sanal gerçeklik gözlükleri ile balonla seyahat etti.

Ormanya’da Bi Dünya Eğlence

BÜYÜKAKIN: Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Ormanya’da düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ormanya’da Bi Dünya Eğlence

ÇOK KALABALIKTI: Ormanya’da düzenlenen Bi Dünya Eğlence etkinliklerine katılım çok yüksek oldu. Binlerce çocuk etkinliklerde kurulan atölmyelerden faydalandı ve doyasıya eğlendi.

Ormanya’da Bi Dünya Eğlence

KURUVASAN YAPTI: Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yemek atölyesinde çocuklarla birlikte kruvasan yaptı. ilk kez kruvasan yaptığını söyleyen Büyükakın,ilk kruvasanını da bir çocuğa ikram etti.

Ormanya’da Bi Dünya Eğlence

SALINCAK: Büyükşehir Belediyesi Kültür daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Ormanya’nın hemen önüne getirilen seyyar salıncak için çocuklar aileleri ile birlikte uzun kuyruklar oluşturdu.

Ormanya’da Bi Dünya Eğlence

Ormanya’da Bi Dünya Eğlence

Ormanya’da Bi Dünya Eğlence

# Kocaeli, tahir büyükakın, Büyükşehir

23 Nis 2024 - 16:23 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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