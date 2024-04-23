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Yeni Genel Sekreter Ankara temaslarından sonra belli olacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri olmasının ardından yerine gelecek isim ile ilgili arayış başladı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Yeni Genel Sekreter Ankara temaslarından sonra belli olacak mask
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Kocaeli’den ve Kocaeli dışında isimler üzerinde yapılan tahminlerin aksine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, henüz bir isimin netleşmediğini ve Ankara temaslarının ardından ismin belirleneceğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

 

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Tahir Büyükakın’ın kadrosunda değişiklik bekleniyordu.

Değişikliğin ilk adımı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak atanması ile başladı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile öğrenilen atamanın ardından gözler Gündoğdu’nun yerine gelecek isme çevrildi. Kentte birçok isim dillendirilirken, Büyükakın henüz kesinleşmiş bir ismin olmadığını söyledi.

 

SÜREÇ SEÇİMDE BAŞLADI

 

Seçim sürecinde İçişleri Bakanlığına atanması ile ilgili sürecin başladığı öğrenilen Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, seçimden sonra izin alarak Ankara’ya gitti. Ramazan Bayramından sonra Kocaeli’ye dönmesi beklenen Gündoğdu’nun atanması gerçekleşti ve

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talebiyle Bakan Müşaviri oldu. Gündoğdu’nun müşavirlik görevinin tebliğinin ardından Gündoğdu, sosyal medya hesabından haberi Kocaelilere verdi.

 

SOSYAL MEDYADA DUYURDU

 

Gündoğdu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kıymetli Kocaelili hemşerilerim İçişleri Bakanımızın talebiyle Bakan Müşaviri olarak atanma sürecim başladığını sizlerle paylaşmak isterim. 5 yıldır onurla ve gururla birlikte çalıştığım başta KBB başkanıma, tüm mesai arkadaşlarıma ve sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

 

BÜYÜKAKIN BAŞARILAR DİLEDİ

 

Gündoğdu’nun açıklamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medyasında açıklama yaparak, “Birlikte çalışmakta büyük memnuniyet duyduğum Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu’ya bu güne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şehrim ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

 

İSİM BELLİ DEĞİL

 

Gündoğdu’nun gidişinin ardından yerine gelecek olan genel sekreter ile ilgili isimler konuşulmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir içinde konuşulan isimler dışında il dışından gelebilecek isimlerde değerlendirildi. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni genel sekreterle ilgili henüz kesinleşmiş bir durumun olmadığını ve isim üzerinde karar alınmadığını belirtti. Büyükakın, Ankara temaslarının ardından yeni genel sekreterin belli olacağını kaydetti.

 

 

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23 Nis 2024 - 16:30 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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