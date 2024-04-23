Yeni Genel Sekreter Ankara temaslarından sonra belli olacak

Kocaeli’den ve Kocaeli dışında isimler üzerinde yapılan tahminlerin aksine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, henüz bir isimin netleşmediğini ve Ankara temaslarının ardından ismin belirleneceğini söyledi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Tahir Büyükakın’ın kadrosunda değişiklik bekleniyordu.
Değişikliğin ilk adımı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak atanması ile başladı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile öğrenilen atamanın ardından gözler Gündoğdu’nun yerine gelecek isme çevrildi. Kentte birçok isim dillendirilirken, Büyükakın henüz kesinleşmiş bir ismin olmadığını söyledi.
SÜREÇ SEÇİMDE BAŞLADI
Seçim sürecinde İçişleri Bakanlığına atanması ile ilgili sürecin başladığı öğrenilen Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, seçimden sonra izin alarak Ankara’ya gitti. Ramazan Bayramından sonra Kocaeli’ye dönmesi beklenen Gündoğdu’nun atanması gerçekleşti ve
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talebiyle Bakan Müşaviri oldu. Gündoğdu’nun müşavirlik görevinin tebliğinin ardından Gündoğdu, sosyal medya hesabından haberi Kocaelilere verdi.
SOSYAL MEDYADA DUYURDU
Gündoğdu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kıymetli Kocaelili hemşerilerim İçişleri Bakanımızın talebiyle Bakan Müşaviri olarak atanma sürecim başladığını sizlerle paylaşmak isterim. 5 yıldır onurla ve gururla birlikte çalıştığım başta KBB başkanıma, tüm mesai arkadaşlarıma ve sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
BÜYÜKAKIN BAŞARILAR DİLEDİ
Gündoğdu’nun açıklamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medyasında açıklama yaparak, “Birlikte çalışmakta büyük memnuniyet duyduğum Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu’ya bu güne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şehrim ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.
İSİM BELLİ DEĞİL
Gündoğdu’nun gidişinin ardından yerine gelecek olan genel sekreter ile ilgili isimler konuşulmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir içinde konuşulan isimler dışında il dışından gelebilecek isimlerde değerlendirildi. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni genel sekreterle ilgili henüz kesinleşmiş bir durumun olmadığını ve isim üzerinde karar alınmadığını belirtti. Büyükakın, Ankara temaslarının ardından yeni genel sekreterin belli olacağını kaydetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.