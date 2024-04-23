ÇYDD’den ‘Yaza Merhaba’

Koronun 19. Bahar Konseri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Şef Özen Şekercioğlu yönetimindeki koro, çeşitli bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu. Gerek koro, gerekse solo olarak birbirinden güzel şarkılar seslendirilirken, izleyenler de zaman zaman bu şarkılara eşlik etti. Konserin sunuculuğunu Ebru Turhan Çetiner üstlendi.
DÖNMEZ: GÖNÜLLÜLERİMİZE TEŞEKKÜRLER
ÇYDD Kocaeli Şubesi Başkanı Meral Dönmez, uzun bir bayram tatili sonrası gerçekleşen bu buluşmaya katılanlara teşekkür etti. Dönmez, “Cumhuriyetimizin verdiği güce dayanarak, Atatürk’ün yolunda, Türkan Saylan’ın ışığında yılmadan ve yorulmadan yolumuza devam ediyoruz. Bizlerin daima yanında olup, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen siz gönüllülerimize çok teşekkür ediyor, birlikteliğimizin artarak devamını diliyorum.” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.