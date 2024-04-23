ÇYDD’den ‘Yaza Merhaba’

Koronun 19. Bahar Konseri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Şef Özen Şekercioğlu yönetimindeki koro, çeşitli bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu. Gerek koro, gerekse solo olarak birbirinden güzel şarkılar seslendirilirken, izleyenler de zaman zaman bu şarkılara eşlik etti. Konserin sunuculuğunu Ebru Turhan Çetiner üstlendi.

DÖNMEZ: GÖNÜLLÜLERİMİZE TEŞEKKÜRLER

ÇYDD Kocaeli Şubesi Başkanı Meral Dönmez, uzun bir bayram tatili sonrası gerçekleşen bu buluşmaya katılanlara teşekkür etti. Dönmez, “Cumhuriyetimizin verdiği güce dayanarak, Atatürk’ün yolunda, Türkan Saylan’ın ışığında yılmadan ve yorulmadan yolumuza devam ediyoruz. Bizlerin daima yanında olup, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen siz gönüllülerimize çok teşekkür ediyor, birlikteliğimizin artarak devamını diliyorum.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi