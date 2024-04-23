Derince’nin A Takımı

Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Demirelli’nin iade-i ziyaretinde kendisine Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş ve Derince İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen de eşlik etti.

Derince’nin A Takımının buluşmasında ilçeye dair genel değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Demirelli ve konuklarına nezaketleri için teşekkür eden Başkan Gökçe, tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Kaymakam Demirelli de ev sahipliğinden dolayı Başkan Gökçe’ye teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Haber Merkezi