Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs için kaymakamlıktan yanıt bekliyor

EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU’NDAN ZİYARET

1 Mayıs Kocaeli Tertip Komitesi Başkanı Yapı-Yol Sen Kocaeli Şube Başkanı Levent Burhanoğlu ve Tertip Komitesi Üyeleri TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreter Mehmet Ali Elma, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Hakkı Ersöz ve Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut’u ziyaret etti. Komite üyeleri ziyarette 1 Mayıs kutlamaları için Merkez Bankası ile Kent Meydanı arasında yürüyüş gerçekleştirme ve Kent Meydanı’nda miting yapma taleplerini İzmit Kaymakamlığına ilettiklerini ve kaymakamlığın kararını beklediklerini açıkladı.

BAYRAM TADINDA BİR MİTİNG YAPMAK İSTİYORUZ

1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Yapı Yol Sen Kocaeli Şube Başkanı Levent Burhanoğlu, gazetemize ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “16 Nisan’da dilekçemizi teslim ettik. 1 gün sonra kaymakam bey ile görüştük. Talebimiz Merkez Bankasından Kent Meydanı’na kadar yürüyüş yapmak ve sonrasında kent meydanında miting gerçekleştirmek. Talebimizi ilettik. Kaymakamlıktan dönüş bekliyoruz. Tüm Kocaeli’yi yürüyüş ve mitingimize davet ediyoruz. Bu yapacağımız organizasyonun bayram tadında olmasını istiyoruz.” dedi.

KAYMAKAMLIKTAN KARAR BEKLENİYOR

Emek ve Demokrasi Platformu, 16 Nisan tarihinde dilekçesini İzmit Kaymakamlığına teslim etti ve 17 Nisan’da İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ile bir görüşme gerçekleştirdi. Platform bu görüşmede Kaymakam Çelikkaya’ya Merkez Bankası’ndan Kent Meydanı’na kadar yürüyüş yapılması ve Kent Meydanında miting yapma talebini iletti. Yaklaşık 5 günlük süre geçmesine karşı kaymakamlıktan net bir yanıt gelmedi. Platform bileşenleri arasında yer alan KESK, TMMOB ve TTB, İzmit’e kutlama yapmaya kararlı durumdayken kaymakamlıktan gelecek cevabı bekliyor.