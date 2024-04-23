Mayıs ayı başında kaba inşaatı tamamlanacak

Kentin tanınmış pek çok simasının mezun olduğu İzmit İmam Hatip Anadolu Lisesi’nin, eski okul binası deprem riski sebebiyle yıkılmıştı. Yıkım sonrası eski okul binasının da bulunduğu Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki bölgede yeni okul binasının inşası başladı. Yeni okul binası hızla yükselirken bugün gelinen noktada 3 bloktan oluşacak binanın sağ bloğunda kat çıkma işlemi sona erdi. Orta ve soldaki bloklarda ise birer kat daha çıkılacak. Kat çıkma işleminin ardından yapıda kaba inşaatın tamamlanmasına yönelik süreç hız kazanacak. Okul binası ile birlikte 100 kişi kapasiteli pansiyonun da yapılacağı inşaatta mayıs ayı başında kaba inşaata yönelik çalışmalar sona erecek. 25 kişilik ekibin çalıştığı bina inşaatının 15 Ağustos’a kadar tamamlanması hedefleniyor.