Kocaeli’deki o fabrikada anlaşma yok

Ocak ayından beri görüşmelerin sürdüğü Arslanbey Organize Sanayi’de bulunan Seoil Fabrikasında işveren ve işçiler görüşmelerde anlaşamadı. Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada sendika ilk 6 ay için yüzde 110, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda ise enflasyon yüzde 30 zam istemiş görüşmeler yüzde 75’de tıkanmıştı. Eğer son toplantıda da sonuç çıkmazsa fabrikada grev kararının alınması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi