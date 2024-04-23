Bağdatspor’ mu, Çayırova mı ?

KAZANAN BAL’A ÇOK YAKLAŞACAK
Bu sezon normal sezonda grubunu şampiyon bitiren Bağdatspor, aynı başarıyı Play-Off’ta gösteremiyor. Geçen yılda Süper Amatör Lig’de grubunu birinci tamamlayan Kırmızı-Siyahlı ekip, Play-Off’ta zirve yarışının gerisinde kalmıştı. Bu sezon Play-Off’ta geçen haftaya kadar zirvede yer alan, rahat olmayan Bağdatspor, Beylikbağıspor yenilgisi ile üçüncü sıraya gerilemişti. Bağdatspor, yine de son iki maçını kazanması halinde BAL’a çıkacak.
MAÇI AYYILDIZ YÖNETECEK
Yarın akşamda Çayırovaspor’u konuk edecek. 13 puanlı Bağdatspor ile 15 puanlı Çayırovaspor arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan takım BAL’a çıkma yolunda çok önemli avantaj sağlayacak. Son üç maçını kazanan Çayırovaspor ile son 3 maçtan iki puan alan Bağdatspor arasındaki maçı B Klasman hakemimiz Abdülbaki Ayyıldız yönetecek. Play-Off’un ilk maçında deplasmanda Bağdatspor, rakibini 3-2 mağlup etmişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.