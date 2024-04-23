Kazanan Bal'a çok yakışacak

Bu sezon normal sezonda grubunu şampiyon bitiren Bağdatspor, aynı başarıyı Play-Off’ta gösteremiyor. Geçen yılda Süper Amatör Lig’de grubunu birinci tamamlayan Kırmızı-Siyahlı ekip, Play-Off’ta zirve yarışının gerisinde kalmıştı. Bu sezon Play-Off’ta geçen haftaya kadar zirvede yer alan, rahat olmayan Bağdatspor, Beylikbağıspor yenilgisi ile üçüncü sıraya gerilemişti. Bağdatspor, yine de son iki maçını kazanması halinde BAL’a çıkacak.

MAÇI AYYILDIZ YÖNETECEK

Yarın akşamda Çayırovaspor’u konuk edecek. 13 puanlı Bağdatspor ile 15 puanlı Çayırovaspor arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan takım BAL’a çıkma yolunda çok önemli avantaj sağlayacak. Son üç maçını kazanan Çayırovaspor ile son 3 maçtan iki puan alan Bağdatspor arasındaki maçı B Klasman hakemi Abdülbaki Ayyıldız yönetecekti. Ayyıldız iş seyahati sebebiyle maça çıkamayacağını belirttiğinden, bu akşamki maçı B Klasman yardımcı hakemi Birtan Yavuz yönetecek. Play-Off’un ilk maçında deplasmanda Bağdatspor, rakibini 3-2 mağlup etmişti.