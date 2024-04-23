Karamürselspor BAL’a geri dönüyor

KÖRFEZ GB’Yİ KONUK EDİYOR
Geçen hafta deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor’u 1-0 yenen Karamürselspor, puanını 16’ya çıkardı, Bağdatspor’u yenilmesiyle de liderliğe yükselmişti. Sarı-Lacivertli ekip, yarın akşam sahasında oynayacağı Körfez GB’yi yenmesi halinde BAL’a çık yaklaşacak. Hatta kazanması halinde Bağdatspor-Çayırovaspor maçının sonucuna göre son haftayı beklemeden BAL’a yükselmeyi bile garantileyebilecek. Play-Off’un ilk yarısında Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maçı Karamürselspor 1-0 kazanmıştı. Bugünkü maçta Karamürselspor’da cezalı Sezgin Bektaş ile Efkan Kargoğlu oynamayacak. Karamürselli spor severlerin çok büyük ilgi göstermesi beklenen maçı ilimiz hakemi Mustafa Çalışkan yönetecek.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.