23 Nis 2024 - 17:54 - Spor

Karamürselspor BAL’a geri dönüyor

Üç yıl önce ilimizi BAL’da temsil eden Karamürselspor, iki yıldır Süper Amatör Lig’de yer alıyor. Sarı-Lacivertli ekip, yeniden BAL’a çıkmak için çok önemli avantaj sağladı. Yarın akşam sahasında Körfez GB’yi yenmesi halinde bu hedefine çok yaklaşacak. Karamürsel Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak.