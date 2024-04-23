Bekirderespor’dan çok anlamlı turnuva

İZMİT’TE BULUNAN 10 KULÜP KATILDI

Son dönemde yaptığı altyapı hamleleriyle dikkat çeken Bekirderespor, geçekleştirdiği sosyal aktivelerle de adından söz ettiriyor. Sarı-Siyahlı ekip, sor olarak U-11 yaş grubu oyuncularının katıldığı turnuvaya ev sahipliği yaptı. Cephanelik Stadı’nda yapılan turnuvaya İzmit’te faaliyet gösteren Alikahyaspor, Bekirderespor, Baçspor, Çubuklu Balaspor, İzmit Sanayispor, Kocaeli Emekspor, Kocaeli 61 Futbol Kulübü, Yenişehirspor ve 41 Körfezgücüspor takımları yer aldı.

ŞÖLEN HAVASINDA GEÇTİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvada skor çok önemli değildi. Minik futbolcuların maç yaparak eğlendiği, şölen havasında geçen turnuvaya 10 kulübün 180 sporcusu katıldı. Cephanelik Stadı’ndaki turnuvayı sporcuların yakınları da takip etti. Bir günde tamamlanan turnuvanın şampiyonu yoktu. Katılan her takıma kupa, sporcularına da günün anlamını belirten madalya verildi.