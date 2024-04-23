Yıldız: Geleceğimiz çocuklarımız

ÇOK GÜZEL BİR TURNUVA OLDU
Sabri Yıldız, 10 kulübün katıldığı turnuvanın çok güzel bir ortamda yapıldığını belirterek, “U-11 yaş grubu sporcuları yakında lig maçlarını oynayacaklar. Bu maçlarda şenlik havasında geçecek. Bizde bu maçlar öncesinde minik sporcularımızı bir araya getirdik. Geleceğimizin çocuklarımız olduğu gerçeğini anlatmak istedik. Bir de bu turnuva 23 Nisan Bayramına denk geldiği içinde çok daha anlamlı oldu. Turnuvada bize destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ASKF Başkanı Murat Aydın, İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa’ya, katılan kulüplerin yöneticileri, teknik adamları ve sporcularına da teşekkür ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.