Kocaelispor 58 yaşında

Yeşil-Siyahlı kulüp yarım asrı geçen tarihine büyük başarılar sığdırdı, Türk futbol tarihine adını amatöre düşüp geri dönen tek takım olarak yazdırdı. Temsilcimiz 58 yılda 3 kez 1.Lig, 2 kez 2.Lig, 1’er kez BAL ve 3.Lig olmak üzere 7 lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

58’inci yaşın kutlu olsun Kocaelispor.

Kaynak: Spor Servisi