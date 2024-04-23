Kocaelispor 58 yaşında

Yeşil-Siyahlı kulüp yarım asrı geçen tarihine büyük başarılar sığdırdı, Türk futbol tarihine adını amatöre düşüp geri dönen tek takım olarak yazdırdı. Temsilcimiz 58 yılda 3 kez 1.Lig, 2 kez 2.Lig, 1’er kez BAL ve 3.Lig olmak üzere 7 lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.
58’inci yaşın kutlu olsun Kocaelispor.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.