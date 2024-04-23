Gökhan ile Candeias da sınıra geldi

Her iki isim de bu sezon üçüncü sarı kartlarını görüp ceza sınırına geldiler. Gökhan daha önce Göztepe ve Bolu, Candeias ise Erzurum FK ve Boluspor maçlarında sarı kart görmüştü. Yeşil-Siyahlı ekibimizde Ramil ile Burak bir önceki hafta sınıra gelmişlerdi. Böylece sınırdaki futbolcu sayısı 4’e çıkmış oldu.

Kaynak: Spor Servisi