Durul’un ilk yenilgisi

Başkanlığındaki ilk maçında Yeşil-Siyahlı ekip Göztepe’yi yenmiş, ardından Çorum FK deplasmanından beraberlikle dönüp, Giresun’u 2-0 ile geçmişti. Durul takıma iyi gelmiş, 3 maçta 7 puan alınmıştı. Recep Durul ilk yenilgi acısını önceki akşam dördüncü maçında, Ümraniye deplasmanında yaşadı. Mücadele öncesinde oldukça umutlu olan, yakın çevresine, “2-0 kazanırız” yorumları yapan Durul, maç sonrasında bir hayli üzgün götürdü.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.