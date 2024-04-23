Arda Turan: “Kocaelispor’dan fazla bütçemiz yok”

“İNSANLARIN KOYDUĞU YERDE DEĞİLİZ”
Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpspor’un Teknik Direktörü Arda Turan takımının bu sezonki başarısıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Genç teknik adam katıldığı programda, “İnsanların bizi koyduğu yerde değiliz. Bu oyuncuların hepsi ortadaydı. Neden kimse alıp oynatmadı. Bizim o kadar bütçemiz yok. Açıp baksınlar. Göztepe ve Kocaelispor kadar bütçemiz var, fazlası yok. Eyüpspor için bakılması gereken tek şey oynadığı iyi oyundur. Kaybettiğimiz her maçın ardından rakiplerimizi tebrik ettik” görüşlerine yer verdi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.