Arda Turan: “Kocaelispor’dan fazla bütçemiz yok”

“İNSANLARIN KOYDUĞU YERDE DEĞİLİZ”

Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpspor’un Teknik Direktörü Arda Turan takımının bu sezonki başarısıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Genç teknik adam katıldığı programda, “İnsanların bizi koyduğu yerde değiliz. Bu oyuncuların hepsi ortadaydı. Neden kimse alıp oynatmadı. Bizim o kadar bütçemiz yok. Açıp baksınlar. Göztepe ve Kocaelispor kadar bütçemiz var, fazlası yok. Eyüpspor için bakılması gereken tek şey oynadığı iyi oyundur. Kaybettiğimiz her maçın ardından rakiplerimizi tebrik ettik” görüşlerine yer verdi.