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23 Nis 2024 - 18:16- Siyaset G:

Hayrettin Ünlü: "Bayramda bile siyaset yapıyor"

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İzmit Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e yüklenerek bir açıklama yaptı.

Hayrettin Ünlü: "Bayramda bile siyaset yapıyor" mask
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İşte İzmit Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü’nün yaptığı açıklama:

"BAYRAMDA BİLE SİYASET YAPIYOR!"

"İzmit Belediye Başkanı seçim biter bitmez şehrin başka sorunları yokmuş, her işi çözmüş gibi gözünü siyasi bir hırsla Tügva Yurduna dikmesi yetmiyormuş gibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli birlik ve beraberliğimizin simgesi bir günde bile bu tartışmayı devam ettirme çabasını hayretle takip ediyoruz.

Üstelik, yurt binası önüne CHP gençlik kollarını gönderip, “Burada artık Cumhuriyet çocukları kalacak” diye açıklama yaptıran sanki AK Parti’ymiş gibi konuyu siyasete alet etmeyin diyerek yine bizi suçlamaya kalkıyor!
Anlayacağınız yine koca bir yalanla karşı karşıyayız.
Üstelik bayram bile dinlemeden bu yalanlarına devam ediyor.
Ayrıştırıyor, bozuyor, bozgunculuk yapıyor.
Madem öğrencileri bu kadar düşünüyordunuz, madem siyasi rant peşinde değildiniz, neden beş yıldır hakkınız olduğu halde bir tane öğrenci kontenjanı belediyeniz adına kullanıp bu yurda göndermediğinizi de umarız bir gün açıklarsınız.
Neden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi Tügva’nın da sözleşmesine dokunmayım demediniz, umarız bir gün açıklarsınız.
Konuşacak, söyleyecek çok söz var ama bugün bayram.
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: Bülten

# İzmit, HER, VAR, parti, seçim

23 Nis 2024 - 18:16 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
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Sakıncalı Piyade - Asıl karalama siyasetini sizler yapıyorsunuz. Her söyleminiz her demeçiniz insanları karalama ve ortamı germe halkı karşı karşıya getirmek için yapılan işler. Ama seçimlerden gereken dersi çıkarmalısınız. Bu tür siyaset artık geceliğini kaybetti insanlar artık yapıcı üreten karalama dan kavga ortamı yaratmayan siyasiler istiyor.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 23 Nisan 18:57
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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