Hamas'tan "tüm cephelerde gerilimi tırmandırma" çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı 200 günü geride bırakırken Hamas'tan yeni bir açıklama geldi.

Filistinli örgüt Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'ndan Ebu Ubeyde, Salı günü televizyonda yayınlanan konuşmasında "tüm cephelerde gerilimi tırmandırma" çağrısı yaptı.

İRAN DÜŞMANIN VE ARKASINDAKİLERİN KAFASINI KARIŞTIRDI

Al Jazeera televizyonu tarafından yayınlanan videoda Ebu Ubeyde, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yaptığı saldırıya ilişkin olarak, " İran'ın saldırıları yeni kurallar belirledi, düşmanın ve arkasındakilerin kafasını karıştırdı" dedi.

Ayrıca Batı Şeria ve Ürdün'ü “en önemli Arap cephelerinden biri” olarak nitelendiren Ubeyde, “Ürdün halkını eylemlerini hızlandırmaya seslerini yükseltmeye çağırıyoruz" dedi

İsrail ordusu da Hamas'tan önce yaptığı açıklamada Gazze'nin kuzeyi için yeni tahliye emri vermişti.

Ordu, Beyt Lahya bölgesinin tehlikeli bir çatışma noktası olduğunu belirtti.

Öte yandan arabuluculuk müzakerelerindeki çıkmaz da sürüyor.

Ancak Katar, bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'de uluslararası arabulucuk rolümüze bağlıyız" dedi.