Geçtiğimiz hafta sonu hattı kullanan çok sayıda vatandaş gazetemizin ihbar hattına şikayette bulundu. Vatandaşlar, “ İzmit’e ilk durakta bindiğimiz hat 200’ün aracı hemen doluyor ve durakta insanlar ikinci araca binmek için kalıyor. Aynı şey İstanbul’da da oluyor. Kartal’da ilk durakta bindiğimizde araç tamamen doluyor ve insanlar yine durakta kalıyor. İlk durakta dolan araç diğer duraklarda duruyor ama insanlar kalabalıktan binemiyor. Yolcular hep durakta kalıyor. Gerçekten büyük bir eziyete dönüşüyor. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden hattaki seferlerin artırılmasını istiyoruz. Daha ilk durakta tıklım tıklım dolan bu kocaman araçlar yetmiyor. Yetkililerin bizim talebimizi görmezden gelmemesini istiyoruz” dedi.
- Perde Arkası
Hat 200 için ek sefer istiyorlar
Kocaeli ile İstanbul arasında kullanılan en yoğun hat olan hat 200 ile ilgili vatandaşların talepleri var. Hat 200’ü kullanarak İstanbul Kartal’a kadar giden vatandaşlar hatta sefer sayılarının artırılmasını istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ax. - Öğrenciler , çalışanlar , birde fiyat uygun olunca millet ayakta gidiyor, maalesef , ek seferde işi çözmez , bu sefer diğer bölgelerin seferleri aksayacak ,
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.