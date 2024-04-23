Hat 200 için ek sefer istiyorlar

Geçtiğimiz hafta sonu hattı kullanan çok sayıda vatandaş gazetemizin ihbar hattına şikayette bulundu. Vatandaşlar, “ İzmit’e ilk durakta bindiğimiz hat 200’ün aracı hemen doluyor ve durakta insanlar ikinci araca binmek için kalıyor. Aynı şey İstanbul’da da oluyor. Kartal’da ilk durakta bindiğimizde araç tamamen doluyor ve insanlar yine durakta kalıyor. İlk durakta dolan araç diğer duraklarda duruyor ama insanlar kalabalıktan binemiyor. Yolcular hep durakta kalıyor. Gerçekten büyük bir eziyete dönüşüyor. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden hattaki seferlerin artırılmasını istiyoruz. Daha ilk durakta tıklım tıklım dolan bu kocaman araçlar yetmiyor. Yetkililerin bizim talebimizi görmezden gelmemesini istiyoruz” dedi.