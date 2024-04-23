Beton bloklar kaldırılmalı

Tamamlanan bölgede hala yolu yapan firmanın bıraktığı inşaat kalıntıları ile ilgili vatandaşların şikayeti var. Sabancı Caddesi üzerinde çalışmaların bitmesine rağmen beton blokların kaldırılmadığını söyleyen vatandaşlar, “İnşaat sırasında yolu kapatmak ve stadyum yolu inşaatında kullanılan beton bloklar halen yolun çevresinde gelişi güzel bırakılmış halde duruyor. Bu beton blokların kaldırılmasını ve çevre düzenlemesi ile birlikte bölgenin daha güzel hale getirilmesini istiyoruz” dedi.