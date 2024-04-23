Kaldırımlar otoparka dahil edilmemeli

Vatandaşlar, “Boş alanın otopark olarak kullanılmasına lafımız yok. Ama ortak kullanım alanı olan ve yayaların geçmesi gereken kaldırımlara araçların park etmesi doğru değil. Yayalar geçmek için kaldırımdan inip araç yolundan geçmek zorunda kalıyor. Özellikle engelliler için büyük sorun. Bu konuda hem otoparkı işleten kişilerin hem de belediyenin daha duyarlı olmasını istiyoruz. Belediyenin kaldırımlar konusunda denetimini yapmasını, firmanın ise araçları kaldırıma park etmemesini talep ediyoruz” dedi.