Vatandaşlar, “Boş alanın otopark olarak kullanılmasına lafımız yok. Ama ortak kullanım alanı olan ve yayaların geçmesi gereken kaldırımlara araçların park etmesi doğru değil. Yayalar geçmek için kaldırımdan inip araç yolundan geçmek zorunda kalıyor. Özellikle engelliler için büyük sorun. Bu konuda hem otoparkı işleten kişilerin hem de belediyenin daha duyarlı olmasını istiyoruz. Belediyenin kaldırımlar konusunda denetimini yapmasını, firmanın ise araçları kaldırıma park etmemesini talep ediyoruz” dedi.
- Perde Arkası
Kaldırımlar otoparka dahil edilmemeli
İzmit Hacı Hasan Mahallesi’nde bulunan İnönü Caddesi üzerindeki Snoopy Pizza’nın tam karşısında bulunan binanın yıkılmasının ardından boşalan alan otopark olarak kullanılmaya başladı. Ancak otoparktaki araçların kaldırımın üzerine çıkartılmasına vatandaşlar tepki gösteriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.