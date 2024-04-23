İzmit Kafasının yeni sayısı çıktı

İzmit’e birçok noktada dağıtımı gerçekleştirilen derginin bu sayısında Çukurbağ Mahallesi’nde bulunan Nikomedya kalıntıları yer aldı. 36 sayfadan oluşan dergi ‘Nikomedia’dan Çukurbağ’a Tarih Yeniden Yazılıyor’ başlığı ile okurları ile buluştu. İzmit’in tarihi açısından büyük öneme sahip olan Çukurbağ kalıntıları ile ilgili yapılan kazı çalışmalarındaki ilerleme, tarihi değer ve bu proje bittiğinde İzmit’e oluşacak turizm potansiyel değerlendirildi.