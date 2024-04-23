Başiskele Beyaz Köşk’te gerçekleşen nişan törenine aile büyüklerinin yanı sıra Kocaeli basın temsilcileri de katılım sağladı. Genç çiftin nişan yüzüklerini damadın amcası Ali Koyuncu taktı.
- Perde Arkası
Ayşe ve Alişan nişanlandı
Merhum Mustafa Uğuz ve Fatma Uğuz’un kızları, basınımızın güzide temsilcisi Ayşe Uğuz ile Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Siirt İl Temsilcisi ve Medya Siirt Genel Yayın Yönetmeni Turhan Koyuncu ve Hülya Koyuncu’nun oğlu DP World Kurumsal İletişim Uzmanı Alişan Koyuncu evliliğe giden yolda ilk adımlarını attı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.