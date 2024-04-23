Aylin Yılmaz evlendi

Emekli Aydın Yılmaz ile CHP Gölcük Kadın Kolları Yöneticisi Ulviye Yılmaz’ın kızı CHP İzmit Basın Danışmanı Aylin Yılmaz ile merhum Talat Yılmaz ile ev hanımı Gökşen Yılmaz’ın oğulları Maden Mühendisi Muammer Yılmaz, mutluluklarını evlilikle taçlandırdılar.

PROTOKOLDEN GENİŞ KATILIM

Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen nikah törenine CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, geçmiş dönem İzmit İlçe Başkanları Gökhan Darcan ve Orhan Dönmez ile birlikte çiftin arkadaşları şahitlik etti. Genç çiftin nikahını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kıyarken; evlilik cüzdanını CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve geçmiş dönem İzmit İlçe Başkanı Gökhan Darcan geline takdim etti.

Yaklaşık 2,5 senedir CHP İzmit İlçe Başkanlığında görev alan Aylin’e, her programda ve toplantıda bizlerle özenle ilgilendiği, her sorumuzda bizlere yardımcı olduğu için teşekkür ediyor, yeni hayatında eşi Muammer ile çok mutlu bir yaşam diliyoruz.