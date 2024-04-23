23 Nisan kutlamaları devam edecek

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa etkinliği ile saat 13.30 ile 16.30 arasında Bayraktar Ortaokulu öğrencileri ile Tarih Koridoru projesinde müze gezileri yapılacak. Aynı saatlerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yapılan etkinlik kapsamında Kasel Şehri Yahya Kaptan Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda Karagöz’ün Köprüsü geleneksel tiyatro oyunu sahnelenecek. Saat 14.00 ile 17.00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Darıca Dudayev Parkında Oryantiring yarışları yapacak.