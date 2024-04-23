Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'den görüşme talebi geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonuna katılmak üzere Meclis'e geldi.
Gazetecilerin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Benimle görüşme talepleri oldu. İnşallah önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Böyle ayak üstü olmaz." dedi.
Resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmeyle ilgili "Birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizi anlayacağız." dedi.
"Biz yerel seçim sonuçlarına yönelik saygılı bir dil bekleriz." diyen Özel, "Bunun üzerinden saygılı bir dil olursa millet kazanır. Yok gerginliğe dönerse ve tartışırsak millet kaybeder.Millet bir kez daha kendine kaybettirene kaybettirir." ifadelerini kullandı.
Anayasa değişikliği ile ilgili gelen soruya Özel, "Ben Erdoğan'ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam. Anayasa Mahkemesi kararına uymuyor. Bugünkü şartlarda anayasaya uygun davranırsa biz de kendisine yaklaşırız." yanıtını verdi.
ERDOĞAN VE ÖZEL, MECLİS'TE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te mermerli salonda görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede bakanlar ile grup başkanvekilleri de hazır bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.