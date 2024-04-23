Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'den görüşme talebi geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonuna katılmak üzere Meclis'e geldi.

Gazetecilerin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Benimle görüşme talepleri oldu. İnşallah önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Böyle ayak üstü olmaz." dedi.

Resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmeyle ilgili "Birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizi anlayacağız." dedi.

"Biz yerel seçim sonuçlarına yönelik saygılı bir dil bekleriz." diyen Özel, "Bunun üzerinden saygılı bir dil olursa millet kazanır. Yok gerginliğe dönerse ve tartışırsak millet kaybeder.Millet bir kez daha kendine kaybettirene kaybettirir." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği ile ilgili gelen soruya Özel, "Ben Erdoğan'ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam. Anayasa Mahkemesi kararına uymuyor. Bugünkü şartlarda anayasaya uygun davranırsa biz de kendisine yaklaşırız." yanıtını verdi.

ERDOĞAN VE ÖZEL, MECLİS'TE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te mermerli salonda görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede bakanlar ile grup başkanvekilleri de hazır bulundu.