Yeni okul binasında adım adım sona doğru

Deprem riski sebebiyle yıkımına karar verilen ve yıkılan İzmit Körfez Mahallesi’ndeki Türk Pirelli İlkokulu binası, yeniden inşa ediliyor. Yaklaşık 1 yıldan beri inşa süreci devam eden yeni okul binasında sona geliniyor. Geçtiğimiz günlerde kat çıkma işlemi tamamlanan yeni okul binasının çatı bölümünde çalışmalara başlanırken kaba inşaatına hız verildi. Ekiplerin kalan işleri tamamlamak için çalıştığı işte binanın dış duvar tuğlaları örülüyor. Büyük bölümü örülen tuğların örülme işleminin mayıs ayının ortasına kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu işlemle binanın kaba inşaatı tamamlanmış olacak ve içerisindeki çalışmalara hız verilecek. 32 derslikli yeni binada çalışmaların 2024 yılı içerisinde sona ermesi bekleniyor.