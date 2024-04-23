DEM Parti soruşturması: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti soruşturması ve kayyum iddiaları ile ilgili Meclis'te verilen 23 Nisan resepsiyonunda konuştu.
Bakan Yerlikaya, "Yapılan iş ortada. Algıya gerek yok. Yapılan soruşturma ortada. Hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o olacak." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Terörle mücadelede operasyonlar yaz kış devam edecek." dedi.
Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına ilişkin gelen soruya Bakan Yerlikaya, "Bu bir yasaklama değil kısıtlama. 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli. 100 kişiyle toplanıp çelenk bırakılabilir. Sendika temsilcileri ile konuştum bundan sonra böyle olacak." yanıtını verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.