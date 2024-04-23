Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Ortak harekat merkezi sorumlulukları belli mi?" sorusuna Bakan Güler, "Irak'la konuşacağız daha, onlarla ilgili ortak çalışacağız, sonrasında ortak harekat merkezinin sorumluluklarını belirleyeceğiz." yanıtını verdi.
Eurofighter ile ilgili gelişmelerin devam ettiğini belirten Bakan Güler, "F-16 alımı ve modernizasyon sürecinin onayından sonra kabul ve teklif görüşmeleri devam ediyor. En kısa sürede tamamlamayı istiyoruz." dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.