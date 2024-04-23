Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

93 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi İkindi vaktini müteakip kılınan namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katılanlar arasındaydı.
Kılınan cenaze namazının ardından, Kılıç'ın cenazesi, omuzlara alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir süre tabuta omuz verdi.
Hasan Kılıç'ın cenazesi Edirnekapı'daki Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi. 1930 yılında Trabzon'un Çaykara İlçesinde dünyaya gelen Hasan Kılıç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.