Bakan Güler TRT Çocuk Korosu'nu kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Vatan Marşı"nı seslendiren TRT Çocuk Korosu ile bir araya geldi.

Bakanlıktaki kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

Asker üniforması giyen çocukların bayramını kutlayan Güler, Vatan Marşı klibini de onlarla beraber izledi.

Bakan Güler, kabulde yaptığı konuşmada, "Sevgili çocuklar, siz kıymetli evlatlarımızı, bu anlamlı gün münasebetiyle Bakanlığımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin de açıldığı gün olan 23 Nisan, Türk milletinin bağımsız yaşama arzusu ve kararlılığının en güçlü ifadesidir. Gazi Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği en zorlu şartlar altında kuruldu ve Milli Mücadelemizi başarıyla yürüttü. Şanlı ordumuzun kahramanca mücadelesiyle kazanılan bu eşsiz zafer sayesinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol da açıldı." ifadelerini kullandı.

Güler, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitleri ve kahraman gazileri de rahmet ve minnetle andı.

Çocuklara, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, aynı zamanda seslendirdiğiniz Vatan Marşı ile yüreklerimizi coşturdunuz." diye seslenen Güler, şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuza ithaf edilen bu marşı, büyük bir yetenekle yeniden seslendirerek milli duygularımızın neşe ile bir kez daha vücut bulmasını sağladınız. Yaşıtlarınıza da örnek oldunuz, farkındalık oluşturdunuz. Tüm Türkiye, ortaya koyduğunuz bu muhteşem performansı izleyerek gurur ve heyecan duydu. Zira asil milletimizin vatan sevgisi her şeyden kutsaldır, milli, manevi duyguları yüksektir. Bu kapsamda kahraman atalarımızın, şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan aziz vatanımızı korumak ve kollamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aydınlık yarınlarımız olan siz evlatlarımızın da kaliteli bir eğitim almasını, kendisini en iyi şekilde yetiştirmesini, huzur ve mutluluğunu her şeyden önemli görüyoruz. Çünkü bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz."

"Her birinizi çok güzel yerlerde göreceğimize eminim"

Bakan Güler, geçmişi zaferlerle dolu şanlı tarihin çok iyi bilinmesi gerektiğine vurgu yaparak, çocuklara, ileride ülkeye hizmet edebilmek için kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Çocukların, okulda aldıkları eğitimlerin yanı sıra başta müzik, sanat, spor gibi alanlar olmak üzere kendilerini çok yönlü olarak geliştirmelerinin önemine değinen Güler, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki ileride her biriniz farklı mesleklerde, sahip olduğunuz yeteneklerinizle büyük işler başaracaksınız. Yarın her birinizi çok güzel yerlerde göreceğimize eminim. Bu vesileyle vatan sevginizi en samimi, en masum şekilde bizlere aktararak önemli bir etkinliğe imza attığınız için sizleri yürekten kutluyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum. Ayrıca böylesine tarihi bir günde hassasiyet göstererek bu etkinliğe öncülük eden TRT'nin değerli yönetimine ve emeği geçen kıymetli hocalarımıza da teşekkür ediyor, başarılarınızın artarak devamını diliyorum."

Kaynak: AA