HÜRKUŞ 23 Nisan için çocukların elleriyle uçtu

ürk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Minik Kanatlar Kreş ve Anaokulu'nda eğitim gören çocuklar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında HÜRKUŞ'un hangarını ziyaret etti.

Büyük bir heyecanla HÜRKUŞ'a dokunan çocuklar, uçağın kanatları altında koşup oynadı.

Parmak boyalarıyla ellerini rengarenk boyayan çocuklar, HÜRKUŞ Baş Test Pilotu Murat Özpala ile birlikte ellerini uçağın gövdesine bastı.

Çocuklar daha sonra ellerindeki bayrakları sallayarak HÜRKUŞ'u gökyüzüne uğurladı.

HÜRKUŞ pilotu Murat Özpala, yaptığı uçuşla, çocukların el izlerini ve hayallerini gökyüzüne taşıdı.

TUSAŞ'ın etkinliğe ilişkin paylaşımında, "Hayallerimizle gökyüzünü boyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Özpala da paylaşımında, "HÜRKUŞ, minik kanatlarımızın tuvali oldu. TUSAŞ Minik Kanatlar Kreş ve Anaokulumuzun biricik miniklerinin boyalı elleriyle HÜRKUŞ'un üzerine resmettikleri hayallerini gökyüzüne taşıdığımız unutulmaz bir gün yaşadık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Hür kanatlarımızla, hür semalarımızda…" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA